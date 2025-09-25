Як змінювався попит на швидкі кредити в Україні: 2024 vs 2025

Попри непрості часи (а саме таким є період, починаючи з 2022 року) українська економіка функціонує, зокрема стабілізувалася та розвивається (наскільки це можливо під час війни) така важлива сфера як фінанси та кредитування. На середину 2025 року констатуємо – банківський сектор та особливо МФО демонструють позитивну динаміку активних операцій, серед яких провідне місце займають споживчі банківські позики та онлайн кредити у форматі швидкі гроші , які стали надзвичайно популярними завдяки доступності та простоті отримання.

Фактори, що вплинули на попит

Кредитна система є сукупністю економічних відносин, фінансових установ (банків, кредитних спілок, МФО, ломбардів тощо) та державних регуляторів, які разом визначають політику кредитування в Україні. Це в свою чергу відіграє величезну роль в економіці, забезпечуючи циркуляцію фінансів між попитом (позичальниками) та пропозицією (кредиторами).

Звичайно, головним фактором, що визначає динаміку розвитку кредитної сфери, є попит. Попит на кредити помітно підвищився і причиною тому стали наступні фактори:

монетарна політика НБУ – своєчасне реагування Нацбанку на зміни макроекономічних умов (зниження/підвищення облікової ставки + регуляторні зміни на законодавчому рівні) дозволили стабілізувати сферу та завдяки регулюванню грошового обігу – втримати довіру як міжнародних партнерів, так і вітчизняного споживача;

міжнародна допомога – безумовно, значною мірою на живучість української економіки і кредитної сфери (як вагомої її частини) вплинула міжнародна підтримка та достатній рівень інвестування з-за кордону.

Крім того, відзначимо хоча і незбалансований, але все ж таки поступовий ріст доходів населення в Україні, а головне – стабілізацію підприємницької діяльності. Період загальної стагнації минув, наразі на макроекономічному рівні вбачаються помітні позитивні зрушення – стабілізація банківської сфери, підвищення середньої ЗП та прожиткового рівня населення, нормальні умови для бізнесу (зокрема відновлення логістики, починаючи з осені 2022 року), розвиток соціальних (у тому числі кредитних) програм для переселенців та їх сімей тощо.

Як реагують МФО

Оскільки функціонування економіки багато в чому залежить від належного рівня платоспроможності населення, на 2025 рік діяльність мікрофінансових організацій (МФО) є однією з провідних складових фінансової системи України.

Починаючи з 2022 року, саме МФО надавали значну фінансову підтримку населенню, пропонуючи можливість отримати швидкі гроші на карту в той час, коли більшість банків звернули активні операції (особливо це стосується кредитування бізнесу).

Сьогодні, зважаючи на пожвавлення банківського сектору у сфері кредитування, МФО реагують на ці зміни активною рекламною компанією. Зокрема компанія FinX робить акцент на своїх фірмових якостях, серед яких – прозорість умов, швидкість оформлення позики, підтримка клієнтів в режимі 7/24, а також чисельні програми лояльності.

Порівняння 2024 і 2025 року

Швидкий займ FinX залишається однією з найзатребуваніших послуг, що підтверджують результати компанії за останні роки. Щоб показати реальну динаміку попиту на кредити в Україні, порівняємо перші півріччя 2024 та 2025 років.

Аналіз даних свідчить, що середній чек за цей період продемонстрував позитивну тенденцію зростання більш ніж на 13%. Це означає, що клієнти стали брати кредити на дещо вищі суми, ніж у попередньому році.

Ще більш показовим є попит на саму послугу: кількість виданих кредитів за рік зросла майже у три рази, що свідчить про суттєве посилення інтересу до швидких онлайн-займів FinX.

Особливо помітна динаміка у загальних обсягах кредитування, які збільшилися майже у 2,5 рази. Це підтверджує зростаючу довіру клієнтів та актуальність послуги «гроші онлайн» на сучасному ринку.

Прогнози на кінець 2025 року

Динаміка першого півріччя дає всі підстави очікувати на відповідні показники в останній декаді 2025 року. Тенденція демонструє значне підвищення попиту саме на онлайн-кредитування (оскільки аналогічні показники банківського кредитування щодо зростання кількості надаваних кредитів – значно менші).

Все це вказує на загальне посилення позицій МФО, що є реальністю завдяки таким компаніям як FinX – змога взяти кредит онлайн швидко та без відмови (навіть для клієнта, якому відмовляють банки) стала справжнім трендом та відкрила для позичальника нові можливості.

Також констатуємо підвищення довіри з боку населення до онлайн-кредитування через покращення державного регулювання діяльності МФО та вдосконалення відповідної законодавчої бази (зокрема Закону «Про споживче кредитування»).

Висновок

Отже, підсумовуємо. Українська економіка робить історію, нормально функціонуючи під час повномасштабної війни вже 4-й рік поспіль. Це стало можливим завдяки комплексу факторів, зокрема – міжнародній підтримці, адаптації українського бізнесу та стабілізації ринку фінансів, що було б неможливим без нормального рівня кредитування.

Сфера онлайн-кредитування значно посприяла відновленню платоспроможності населення. Діяльність МФО демонструє підвищення попиту на швидкі кредити, оскільки для клієнтів це можливість вибору, що у свою чергу створює нормальну конкуренцію та підвищує життєдіяльність ринку.

Від отримання альтернативи у вигляді мікрокредитування найбільший зиск отримали ті клієнти, що мали справу з перевіреними брендами на кшталт FinX, адже позика онлайн швидко це не лише про зручність – зростання довіри неможливе без порядності та прозорості умов надання кредитів.