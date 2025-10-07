Інтерфакс-Україна
Економіка
13:49 07.10.2025

Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

Фото: https://bank.gov.ua/

Міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг з безпеки, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний.

"На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", – написав він у зверненні до працівників НБУ у третю річницю свого призначення головою центробанку.

Пишний нагадав, що пройшли вже вісім успішних переглядів програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а зараз ведуться перемовини про потенційну нову програму, щоб зберегти міцну основу на консолідації міжнародної допомоги для України й надалі.

"Кожного разу ми доводимо, наскільки ефективними є у виконанні своїх зобов’язань. І це наш сильний аргумент, зважаючи на те, якою важливою для нашої країни є стабільність зовнішнього фінансування", – наголосив він.

Згідно з платіжним балансом, який публікує НБУ, зовнішньоторговельний дефіцит України збільшився з довоєнних $2,7 млрд до $25,7 млрд у 2022 році, $37,9 млрд у 2023-му, $38,6 млрд у 2024-му та $34,3 млрд за 8 місяців цього року.

Зокрема, позитивне сальдо торгівлі послугами у $4,0 млрд у 2021 році змінилося негативним у $11,1 млрд у 2022 році (на котрий прийшовся найбільший відтік мігрантів з України), яке у 2023 році скоротилося до $8,7 млрд, 2024 року – до $5,6 млрд, а за 8 місяців цього року становило $3,9 млрд.

Водночас масштабний потік міжнародної кредитної та грантової фінансової допомоги компенсував таке зростання зовнішньоторговельного дефіциту. В результаті, якщо у 2022 році – першому році повномасштабного російського вторгнення - профіцит платіжного балансу довоєнного 2021 року у $0,5 млрд змінився на дефіцит у $2,9 млрд, то вже 2023 року було зафіксовано профіцит $9,45 млрд, 2024 рік був збалансованим, а за 8 місяців цього року знову був профіцит $1,9 млрд.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, затверджена в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено до $153 млрд і $165 млрд відповідно.

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з МВФ від $150 до $170 млрд.

 

 

