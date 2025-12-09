Створення Федерації страхових об’єднань є ще одним доказом ефективної трансформації ринку - голова НБУ

Створення Федерації страхових об’єднань України - це ще один яскравий доказ ефективної трансформації ринку, адже зараз великі іноземні компанії комфортніше себе почувають у товаристві з локальними гравцями, розуміючи, хто за ними стоїть та які в них фінансові показники, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не лише оцінюємо, а й цілком підтримуємо такі тренди і хочемо бачити їх в усіх сегментах, з якими взаємодіє Національний банк. Синергія ‒ важливий елемент якісної комунікації між ринком та регулятором і водночас підґрунтя для створення рівних умов на ринку для всіх його учасників", - зазначив він.

За його словами, ринок готовий до втілення нової філософії взаємодії на умовах взаємної поваги та довіри. Гравці, що залишилися, розуміють один одного, маючи схожі бізнес-моделі та рівні правила гри для чесної і прозорої конкуренції. Водночас вони мають спільні та зрозумілі один одному виклики й разом комунікують про ці виклики з регулятором.

"Йдеться про інший рівень дискусії, конструктивної та корисної з точки зору розуміння Національним банком реальної проблематики ринку та шляхів подолання цієї проблематики. Так можна нарешті вирішити непрості питання, пов'язані з розміром агентської винагороди, демонополізації, вартості страхового продукту для кінцевого споживача та його доступності", - зазначив голова НБУ.