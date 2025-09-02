Інтерфакс-Україна
Економіка
10:53 02.09.2025

Нацбанк очікує передання йому держчастки в Нацдепозитарії в найближчі місяці

Першочерговим завданням у покращенні інфраструктури ринків капіталу є оптимізація структури власності Національного депозитарію України (НДУ) шляхом передачі державної частки в його капіталі в управління Національному банку України (НБУ), а наступним етапом стане розроблення за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) профільного законопроєкту, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Щодо термінів: очікуємо, що передання Нацбанку державної частки в НДУ відбудеться в найближчі місяці. Прийняття необхідної законодавчої бази – до кінця року", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук пояснив, що передача держчастки у капіталі НДУ в управління Нацбанку дозволить розпочати трансформацію.

"Кінцева мета – створити ефективну інфраструктуру ринків капіталу за участю міжнародних донорів та іноземних інвесторів, що мають релевантні експертизу та досвід на провідних фінансових ринках", – зазначив він.

З його словами, це потрібно, щоб збільшити довіру до ринків капіталу України, зробити їх привабливими для інвесторів та на цій основі впроваджувати нові фінансові продукти, передусім для відбудови.

Як повідомлялося, в липні на полях Конференції з відновлення України (URC2025) ЄБРР та українські фінансові регулятори підписали Меморандум щодо співпраці в підтримці інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні, який передбачає створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові інституції інфраструктури ринку та запуск нової фондової біржі. Меморандум також націлений на залучення міжнародного стратегічного інвестора через публічний конкурс та передбачає участь держави у новому інфраструктурному холдингу на рівні не менше 25% разом з оптимізацією управління Національним депозитарієм та Розрахунковим центром.

Трохи раніше, в оновленій у кінці червня програмі з МВФ, Україна зобов’язалася оптимізувати структуру власності НДУ, який є центральним депозитарієм (ЦД), щоб створити необхідні передумови для залучення міжнародних інвесторів. Зазначалося, що це є ключовим елементом цільової моделі інфраструктури ринку капіталу.

Згідно з оновленим меморандумом, план дій щодо практичного впровадження цільової моделі інфраструктури ринку капіталу, розроблений Нацбанком у консультації з НКЦПФР, Міністерством фінансів та міжнародними фінансовими установами, мав бути розроблений до кінця червня 2025 року, однак він досі не опублікований.

В НДУ станом на початок цього року Нацбанк був напряму власником 25%, а ще 10,9399% належало його Корпоративному пенсійному фонду, тоді як державі в особі НКЦПФР 25%, Ощадбанку – 24,9903%, Укрексімбанку – 9,9903%.

Виручка Нацдепозитарія у минулому році зросла на 2,7% – до 109,75 млн грн, тоді як чистий прибуток впав на 46,7% – до 8,98 млн грн.

Станом на початок 2025 року НБУ також володів 83,549% акцій Розрахункового центру, а ще управляв 1,441% від імені держави. Підконтрольним державі Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс банку и ПриватБанку належало відповідно 3,208%, 3,208%, 3,222%, 0,319% та 0,0005%, тоді як НДУ – 0,080%, а решті акціонерам (1 фізична та 22 юридичні особи) –4,973%.

Теги: #нацдепозитарій #ніколайчук #нацбанк

