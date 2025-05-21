Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО, наголосив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко.

"Наша держава продовжує працювати над реформами та іншими необхідними змінами, яких потребуємо для вступу в ЄС, НАТО та інші міжнародні організації", - сказав Корнієнко на зустрічі представників фракцій та груп Верховної Ради з делегацією групи комітету міністрів Ради Європи з питань демократії (GR-DEM) у Києві.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко відзначив вагому роль Ради Європи у підтримці України на міжпарламентському, міжурядовому та міжрегіональному рівнях, а також у процесі адаптації українського законодавства до європейських стандартів у контексті вступу до ЄС.

Крім цього Корнієнко наголосив на важливості співпраці України з Радою Європи щодо повернення депортованих і незаконно переміщених Росією українських дітей.

"Це підтверджується приєднанням Ради Європи до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей та призначенням Спеціального посланника Генерального секретаря Ради Європи з питань дітей України", — зауважив Корнієнко.

Він нагадав, що Верховна Рада у квітні прийняла за основу законопроєкт, який встановлює відповідальність за незаконне переміщення, депортацію, невиправдану затримку репатріації дитини, вербування та використання дитини у військових цілях (у тому числі для участі у воєнних діях) представником іноземної держави.

Перший віцеспікер також підкреслив виключне значення роботи Ради Європи над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України та Реєстру збитків, завданих війною, відзначивши широку міжнародну політичну підтримку цих ініціатив. За його словами, створення Спеціального трибуналу є надзвичайно важливим кроком на шляху до встановлення справедливості для українського народу, який зазнав значних страждань і втрат внаслідок агресії росії, навіть якщо процес притягнення винних до відповідальності не буде швидким.

Корнієнко також відзначив важливість Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки як інструменту реформ і відновлення, що охоплює правосуддя, медіа, захист дітей і внутрішньо переміщених осіб.