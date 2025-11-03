"Укрзалізниця" запропонувала програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків – заступник голови наглядової ради

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає програму "УЗ-3000" як подяку платникам податків, передбачивши надання непроданих квитків у низький сезон як соціальну допомогу, повідомив заступник голови наглядової ради компанії Сергій Лещенко.

"Фінансування "пасажирки" коштом платників податків — це європейська модель, яка діє в усіх країнах ЄС та мала давно запрацювати в Україні. В нас вона запрацює, але на додачу пасажири отримають преміальні безкоштовні квитки в межах низького сезону", - написав Лещенко у Facebook.

За його словами, держава профінансувала "Укрзалізницю" коштом платників податків, а також дала можливість отримати зворотній фідбек у вигляді соціальної допомоги. У свою чергу, промисловість уникнула різкого підвищення вантажних тарифів у воєнний час, тоді як УЗ отримає ресурс для покриття збитків пасажирських перевезень і водночас заповнила вагони у низький сезон, а місцеві громади та бізнес – новий споживчий попит і додаткових клієнтів.

Під дописом Лещенко уточнив, що програма стосуватиметься "квитків у непікові місяці — умовно, листопад, лютий, березень" - і передбачає "певну кількість місць у певні потяги".

Заступник голови наглядової ради також навів статистику: у серпні УЗ перевозить 2,6 млн пасажирів, тоді як у лютому цей обсяг становить 1,9 млн. Таким чином, 700 тис. місць у низький сезон можуть стати додатковим ресурсом для "бонусних поїздок" (з урахуванням 28 днів у лютому різниця становить 500 тис. – ІФ-У). За його словами, є періоди, коли населеність потягів перевищує 90%, але є й 70%.

Лещенко наголосив, що листопад є періодом низької мобільності — зокрема, у потягах до Львова, Ужгорода, Одеси є вільні місця вже на понеділок, 3 листопада.

"Потяги їхатимуть напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму "УЗ-3000". Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи", - зауважив Лещенко.

Щодо пропозиції регулювати ціни у пікові та непікові сезони знижками та надбавками він уточнив, що ціни на квитки зрегульовано урядовими документами.

У коментарях під публікацією Лещенко зазначив, що, попри певний негатив у соцмережах, отримує чимало повідомленьіз підтримкою та схваленням програми.

У свою чергу, заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниця " Олександр Шевченко у Facebook написав, що надалі УЗ пояснюватиме детально та прозоро з розрахунками інформацію щодо ініційованої програми.

"І паралельно плануємо додати дохідності в більш дорогому сегменті (СВ, 1 клас, міжнародка), там є ідеї, ми покажемо детальні розрахунки. Залізниця точно не зацікавлена посилити capacity bottleneck у пік сезону, ми свої проблеми добре знаємо", – наголосив Шевченко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в рамках обговорення пакету програм зимової підтримки доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і зазначив, що вже є пропозиції від "Укрзалізниці" – програма "УЗ-3000" безкоштовного перевезення на 3 тис. км.

