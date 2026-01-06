У цирку Штутгарта двоє українських артистів впали з висоти та отримали важкі травми – ЗМІ

Фото: https://t.me/BILD_Russian

У цирку Штутгарта (земля Баден-Вюртемберг, ФРН) двоє українських артистів впали з висоти декількох метрів під час вистави, обидва отримали важкі травми, повідомляє у вівторок Bild.

"У різдвяному цирку в Штутгарті стався нещасний випадок: пара артистів виконувала номер на великій висоті і раптово зірвалася вниз на очах приблизно 2 400 глядачів. Постраждалими є артисти дуету Flight of Passion з України: Дмитро (49 років) і Дарина (19 років). В рамках номера артисти піднімалися в повітря на спеціальних стрічках і виконували різні трюки. Як саме стався нещасний випадок, поки невідомо", - пише газета.

Обох доставили в різні клініки на машинах швидкої допомоги. Поліція повідомила про важкі травми. Втім через годину шоу було продовжено, як повідомляється, через бажання артистів, які перебували у свідомості.