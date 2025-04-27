До 11 зросла кількість жертв у Ванкувері, поранених десятки, число жертв може зрости

Внаслідок наїзду автомобіля на натовп на фестивалі "Лапу Лапу" в канадському Ванкувері загинуло 11 осіб, ще десятки поранено, в тому числі важко, повідомляє Reuters із посиланням на в.о. начальника поліції Ванкувера Стіва Рая.

"Наразі відомо про 11 загиблих. Ми вважаємо, що ще десятки людей поранені, деякі з них серйозно, і кількість загиблих може зрости в найближчі дні або тижні", - сказав Рай.

За його словами, не йдеться про терористичний акт.

"Хоча я не готовий говорити про потенційний мотив, я можу з упевненістю сказати, що докази у цій справі не дають нам підстав вважати, що це був терористичний акт. Я також можу сказати, що людина, яку ми тримаємо під вартою, має значну історію взаємодії з поліцією та медичними працівниками, пов'язану з психічним здоров'ям", – розповів керівник поліції.

Раніше повідомлялося, дев'ять людей загинули і багато інших отримали поранення після того, як водій чорного позашляховика врізався в натовп на вуличному фестивалі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері, де під час вуличного фестивалю відбувся наїзд водія чорного позашляховика в натовп.

Фото: Скриншот відео CBC News