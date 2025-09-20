У Вишневому під колесами поїзда загинула жінка

Жінка загинула під колесами поїзда у місті Вишневе, повідомляє поліція Київської області в суботу.

“Подія сталася в місті Вишневе. До поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирським потягом сполученням “Тернопіль-Київ” було смертельно травмовано жінку. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 80-річна потерпіла померла на місці”, - йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Слідчі Бучанського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці.