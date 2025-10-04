З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест
"Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає щоденний поїзд за маршрутом Київ – Бухарест, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Маршрут: Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.
Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.
Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.
Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті Укрзалізниці.
Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір, зазначає Мінрозвитку.