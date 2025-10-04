Інтерфакс-Україна
16:44 04.10.2025

З 10 жовтня курсуватиме щоденний поїзд за Київ – Бухарест

"Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає щоденний поїзд за маршрутом Київ – Бухарест, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Маршрут: Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.

Відправлення з Києва – 06:30, прибуття до Бухареста – 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord. З цього вокзалу регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні — приблизно 3800 грн. Придбати квитки вже можна у застосунку або на сайті Укрзалізниці.

Запуск маршруту — це ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір, зазначає Мінрозвитку.

Теги: #укрзалізниця #мінрозвитку #поїзд

