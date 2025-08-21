ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

Сили спеціальних операцій (CCО) у ніч проти 21 серпня уразили рухомий склад росіян з пально-мастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой на тимчасово окупованій території АР Крим.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ССО у четвер.

Згідно з інформацією, внаслідок спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ.

Як повідомлялось, 12 серпня ССО знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, на тимчасово окупованій території АР Крим. Зазначається, що "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху в небі. Радіус дії радару - до 350 км.