Інтерфакс-Україна
Події
11:32 12.08.2025

ССО знищили радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" на ТОТ в Криму

1 хв читати

Сили спеціальних операцій знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, на тимчасово окупованій території АР Крим.

"У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, ТОТ АР Крим", - йдеться у дописі ССО у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей, та призначений для контролю повітряного руху у небі. Радіус дії радару до 350 км.

"Знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", - акцентували в ССО.

Теги: #ссо #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

13:45 07.08.2025
Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

Дрони ГУР завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру в Криму

12:45 07.08.2025
На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути багатодітну родину з окупованого Криму

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути багатодітну родину з окупованого Криму

14:53 29.07.2025
МЗС України про незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму: Це кричуще порушення міжнародного права

МЗС України про незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до окупованого Криму: Це кричуще порушення міжнародного права

06:37 21.07.2025
Зарівна: У титрах трансляції бою Усик-Дюбуа зазначено, що Крим це Україна

Зарівна: У титрах трансляції бою Усик-Дюбуа зазначено, що Крим це Україна

04:28 18.07.2025
Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

Окупаційна влада в Криму посилено продає конфісковане в українців майно – ISW

23:28 11.07.2025
МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

МЗС України з нагоди дня пам'яті геноциду в Сребрениці: Винні у злочинах мають бути покарані, бо непокаране зло завжди повертається

13:56 03.07.2025
Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

Ощадбанк виграв апеляцію в Парижі щодо компенсації Росією $1,5 млрд збитків за втрачені кримські активи

19:44 26.06.2025
Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

Дрони ГУР знищили в Криму чотири РЛС окупантів

12:17 07.06.2025
ССО знищили 4 ворогів і одного взяли в полон на кордоні України з РФ

ССО знищили 4 ворогів і одного взяли в полон на кордоні України з РФ

ВАЖЛИВЕ

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

ОСТАННЄ

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

Опитування: 63% українців надійним партнером вважають Європу, стосовно США так стверджують 42%

Автомобіль УЧХ пошкоджено під час обстрілу РФ Херсону

Глава Rheinmetall вважає, що найближчими роками виробляти танки та іншу бронетехніку стане дешевше

Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку МГП - Сибіга

Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА