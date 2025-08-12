ССО знищили радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" на ТОТ в Криму

Сили спеціальних операцій знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, на тимчасово окупованій території АР Крим.

"У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, ТОТ АР Крим", - йдеться у дописі ССО у Телеграмі у вівторок.

Зазначається, що "Скала-М" — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей, та призначений для контролю повітряного руху у небі. Радіус дії радару до 350 км.

"Знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", - акцентували в ССО.