Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду, який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк.

В коментарі "Суспільному" вона розповіла, що поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється. Наразі атака триває, горить вагон поїзда.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що удар було прицільно завдано "по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ".

"Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція", - написав він в Телеграм.

Григоров не повідомив кількість постраждалих, але написав, що "масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються".