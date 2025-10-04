Інтерфакс-Україна
12:47 04.10.2025

Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені

Окупанти завдали удару по вокзалу у Шостці, близько 30 пасажирів поїзда "Київ-Шостка" поранені
Близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду, який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк.

В коментарі "Суспільному" вона розповіла, що поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється. Наразі атака триває, горить вагон поїзда.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що удар було прицільно завдано "по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ".

"Постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція", - написав він в Телеграм.

Григоров не повідомив кількість постраждалих, але написав, що "масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються".

