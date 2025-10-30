Інтерфакс-Україна
Події
18:26 30.10.2025

Потяг №68/67 Варшава-Київ у четвер курсуватиме з додатковою пересадкою з технічних причин – УЗ

1 хв читати
Рейс потяга №68/67 Варшава - Київ у четвер з технічних причин курсуватиме з додатковою пересадкою, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Сьогоднішній рейс із Варшави проходитиме з невеликими змінами - з технічних причин буде додаткова пересадка", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі УЗ.

Зазначається, що на станції "Варшава-Всходня" пасажирам слід буде пересісти до будь-якого з трьох додаткових вагонів потяга "Інтерсіті" № 12010, квитки будуть дійсними, а місця дозволено займати в довільному порядку. Далі в Любліні пасажирам вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 потрібно пересісти до потяга № 68/67 Варшава - Київ, що прямуватиме до столиці.

В УЗ додали, що пасажири 4-го вагону продовжать подорож на "Інтерсіті" № 12010 до станції Хелм, там буде додатковий вагон №16, причеплений до потяга № 20 Хелм - Київ.

"Наша поїзна бригада буде поруч і допоможе знайти свій вагон та місце", - наголосили в УЗ.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7414

 

Теги: #варшава #поїзд

