Інтерфакс-Україна
Події
13:25 24.10.2025

У потязі в Овручі чоловік підірвав гранату, загинуло п'ятеро людей – джерело

1 хв читати

На Житомирщині в Овручі чоловік у потязі підірвав гранату: загинув він, дівчина-прикордонниця та ще троє жінок, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства в п’ятницю розказав, що в потязі проходила перевірка документів. "Чоловік не міг пояснити, куди їде і навіщо. Прикордонниця попросила його вийти, після чого чоловік підірвав, за попередніми даними, гранату", - повідомило джерело.

На даний час відомо, що загинув сам чоловік, жінка-прикордонниця, яка проводила перевірку документів, та ще троє жінок.

На місці працюють правоохоронці.

Офіційної інформації щодо інциденту в агентства наразі немає.

Теги: #граната #вибух #поїзд

