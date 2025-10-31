Внаслідок ворожих обстрілів потяг №227 Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин

Ворожі обстріли спричинили затримку потяга №227 Краматорськ - Івано-Франківськ на дев’ять годин, повідомило АТ "Укрзалізниця".

"Через ворожі обстріли потяг №227 Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на дев’ять годин", - написала "Укрзалізниця" у Телеграм-каналі у п’ятницю.

Зазначається, що у Києві на пасажирів та провідників чекають гаряча їжа, бутерброди та вода від World Central Kitchen.

Раніше також повідомлялось, що російські війська знову атакували залізничну інфраструктуру Сумщини та Харківщини. В Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової.