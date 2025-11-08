Інтерфакс-Україна
Події
12:46 08.11.2025

У Краматорському районі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини через обстріл ворога

1 хв читати

У Миколаївці Краматорського району (Донецька обл.) внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, йдеться в телеграмі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в суботу.

Вибито скло у вікнах, деформовано ролети воріт та частково зруйновано стелю в гаражному приміщенні.

"На щастя, особовий склад не постраждав - під час обстрілу рятувальники перебували в укритті", - йдеться у повідомленні.

Теги: #район #краматорськ #дснс

