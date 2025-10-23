Двоє медійників загинули у Краматорську через ворожий удар безпілотником

Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Денис Філашкін.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними...", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

"Щирі співчуття рідним, близьким та колегам", - додав Філашкін.