Інтерфакс-Україна
Події
12:10 23.10.2025

Двоє медійників загинули у Краматорську через ворожий удар безпілотником

1 хв читати

Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Денис Філашкін.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними...", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

"Щирі співчуття рідним, близьким та колегам", - додав Філашкін.

Теги: #краматорськ #журналісти #загибель

