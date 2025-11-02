Інтерфакс-Україна
Події
11:53 02.11.2025

Десять осіб постраждали в результаті нападу в поїзді в Англії

1 хв читати

Десять осіб отримали поранення, дев’ять з них серйозні, в результаті нападу невідомих з ножами на пасажирів поїзда, що прямував з Донкастера до Лондона, повідомляє The Telegraph у неділю.

"Десять осіб були доставлені до лікарні, дев’ять осіб отримали небезпечні для життя травми (...). Смертельних випадків не було", - йдеться в заяві транспортної поліції, яку цитує газета.

Напад стався в суботу ввечері. Поліція і медики терміново прибули на станцію в Гантінгдоні, де поїзд був зупинений після повідомлення про інцидент.

Двоє людей в поїзді були затримані за підозрою в участі в нападі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав те, що сталося, "жахливим" і "таким, що викликає глибоке занепокоєння". Він подякував службам екстреної допомоги за швидку реакцію.

Теги: #напад #велика_британія #поїзд

