У Шостці виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка у вагоні після атаки БПЛА – прокуратура

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Прокуратура Сумської області повідомляє, що у вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі в м. Шостка, виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка.

"Кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч. 2 ст. 438 КК України - вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

МВС трохи раніше повідомило, що на Сумщині постраждали 7 людей, серед них 3 дітей, унаслідок російського удару по залізничному вокзалу у Шосткинській громаді.

"Зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати", - повідомило МВС у телеграм.