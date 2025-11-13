Інтерфакс-Україна
Події
20:26 13.11.2025

Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

2 хв читати
Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

Відновлення сполучень з Павлоградом на Дніпропетровщині та Шосткою на Сумщині можливе після того, як військові нададуть гарантії безпечного руху, повідомило АТ "Укрзалізниця" у коментарях під дописом на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно військові гарантуватимуть залізничникам безпечний проїзд, до цього ризикувати життям та здоров'ям ми не маємо права. Ми координуємось з військовим командуванням, ситуативно все може відрізнятись", - зазначили в компанії у відповідь на запитання про сполучення з Шосткою.

Компанія також порадила звертатися до місцевих органів влади щодо організації руху до станцій, звідки здійснюється залізничне сполучення.

В той же час "Укрзалізниця" зазначила, що оптимізувала сполучення з Конотопом. УЗ пояснила, що на початок листопада до Конотопа курсували 6-8 пар пасажирських поїздів та 1 регіональний, зокрема,  у певні години доби, рейси з Києва прибували до Конотопа з різницею у 20 хвилин – при цьому пасажиропотік обох поїздів був не повним.

Під дописом УЗ уточнила, що даний поїзд 786/785 був відмінений через низьку заповнюваність, але залишила 787/788 та переглянула розклади для подальшого забезпечення місць із запасом для всі пасажирів.

Таким чином,  додано  більше 100 місць для сумських, конотопських та шосткинських пасажирів у транзитних пасажирських поїздах - №115 і №779.

Також опрацьовуються зміни у графіку регіонального поїзда №896/895, зокрема, планується, що регіональний поїзд вирушатиме з Конотопа о 6:50 для того, щоб зробити ранкову поїздку до столиці зручнішою.

Окремо, поїзд №778 вирушатиме з більшою кількістю місць – до понад 200, а поїзд №773 прибуватиме до столиці о 17:30.

В "Укрзалізниці" уточнили, що фіналізований розклад буде  опубліковано найближчими днями.

 

Теги: #шостка #павлоград #залізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 06.11.2025
Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

16:00 04.11.2025
Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

Промисловці закликали не підвищувати тарифи на вантажні перевезення і е/е через ризик падіння виробництва та зупинки підприємств

05:49 30.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області

09:45 24.10.2025
Закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ухвалити у 2025 році

Закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту планується ухвалити у 2025 році

18:58 21.10.2025
У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

У РФ підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург - джерела

08:12 20.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

20:30 13.10.2025
Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

Відомо про одного постраждалого громадянина України внаслідок аварії поїздів у Словаччині – МЗС

07:55 08.10.2025
Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

Рух поїздів Ніжинського напрямку ускладнено внаслідок ворожих атак

16:56 07.10.2025
Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

17:29 04.10.2025
Шостка і 38 н.п. навколо залишилися без електроенергії через пошкодження ворогом обʼєкту інфраструктури - мер

Шостка і 38 н.п. навколо залишилися без електроенергії через пошкодження ворогом обʼєкту інфраструктури - мер

ВАЖЛИВЕ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Оформити заявку на 1 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" можна з 15 листопада - Свириденко

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Конкурс на посаду керівника ДП "Оператор ГТС" офіційно зупинено

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Сибіга та Брусило обговорили з радником прем'єра Британії з нацбезпеки тиск на РФ та ситуацію з корупцією

Сили оборони мають значні успіхи під Куп’янськом, – командир полку "Ахіллес"

Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з реформування моделі оборонних закупівель

Кабмін затвердив порядок моніторингу органів влади, в яких запроваджено системи енергоменеджменту

Кабмін створив новий урядовий комітет у зв'язку із появою віцепрем'єра з гуманітарної політики

Кабмін пропонує Раді уповноважити уряд визначати спецкоординатора з питань запобігання та протидії антисемітизму

Сибіга у Лондоні обговорив із британською колегою використання заморожених російських активів: Нам потрібне це рішення до кінця року

Кабмін призначив в.о. голови Державіаслужби Меньшикова і в.о. голови Національної соціальної сервісної служби Висоцьку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА