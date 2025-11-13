Рух поїздів до Шостки та Павлограда відновиться після дозволу військових — "Укрзалізниця"

Відновлення сполучень з Павлоградом на Дніпропетровщині та Шосткою на Сумщині можливе після того, як військові нададуть гарантії безпечного руху, повідомило АТ "Укрзалізниця" у коментарях під дописом на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно військові гарантуватимуть залізничникам безпечний проїзд, до цього ризикувати життям та здоров'ям ми не маємо права. Ми координуємось з військовим командуванням, ситуативно все може відрізнятись", - зазначили в компанії у відповідь на запитання про сполучення з Шосткою.

Компанія також порадила звертатися до місцевих органів влади щодо організації руху до станцій, звідки здійснюється залізничне сполучення.

В той же час "Укрзалізниця" зазначила, що оптимізувала сполучення з Конотопом. УЗ пояснила, що на початок листопада до Конотопа курсували 6-8 пар пасажирських поїздів та 1 регіональний, зокрема, у певні години доби, рейси з Києва прибували до Конотопа з різницею у 20 хвилин – при цьому пасажиропотік обох поїздів був не повним.

Під дописом УЗ уточнила, що даний поїзд 786/785 був відмінений через низьку заповнюваність, але залишила 787/788 та переглянула розклади для подальшого забезпечення місць із запасом для всі пасажирів.

Таким чином, додано більше 100 місць для сумських, конотопських та шосткинських пасажирів у транзитних пасажирських поїздах - №115 і №779.

Також опрацьовуються зміни у графіку регіонального поїзда №896/895, зокрема, планується, що регіональний поїзд вирушатиме з Конотопа о 6:50 для того, щоб зробити ранкову поїздку до столиці зручнішою.

Окремо, поїзд №778 вирушатиме з більшою кількістю місць – до понад 200, а поїзд №773 прибуватиме до столиці о 17:30.

В "Укрзалізниці" уточнили, що фіналізований розклад буде опубліковано найближчими днями.