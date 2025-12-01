Інтерфакс-Україна
Події
15:41 01.12.2025

В Новосибірській та Брянський областях РФ сталися вибухи на залізниці - джерела

1 хв читати
В Новосибірській та Брянський областях РФ сталися вибухи на залізниці - джерела

На критично важливих обʼєктах російської залізниці 20 та 28 листопада сталися вибухи, внаслідок яких знищено склади з ПММ та пошкоджено залізничне полотно, що в свою чергу унеможливило рух вантажних потягів зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці, вдень 20 листопада в н.п. Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці.

За інформацією співрозмовників у ГУР, внаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних складів та порушення логістичних маршрутів противника.

Ще один вибух пролунав 28 листопада в м. Унеча Брянськоі області. Там внаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" "Московської залізниці"(Брянськ відділення) по лінії маршруту Брянськ-Гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусії) було уражено залізничний склад перевезення ПММ. Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

 

"Попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали", - зазначив співрозмовник у розвідці.

Теги: #гур_мо #брянськ #новосибірськ #залізниця #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 29.11.2025
ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

15:32 28.11.2025
Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

14:35 27.11.2025
Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

19:40 24.11.2025
Рух поїздів в напрямку ст. Чаплине відновлено -"Придніпровська залізниця"

Рух поїздів в напрямку ст. Чаплине відновлено -"Придніпровська залізниця"

12:45 23.11.2025
Російський генерал, який наказав підірвати греблю Каховської ГЕС, очолює місію у Венесуелі – Буданов

Російський генерал, який наказав підірвати греблю Каховської ГЕС, очолює місію у Венесуелі – Буданов

17:34 22.11.2025
ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

20:07 21.11.2025
Рух приміських рейсів на Дніпропетровщині змінено через підвищену небезпеку – регіональна філія "Придніпровська залізниця"

Рух приміських рейсів на Дніпропетровщині змінено через підвищену небезпеку – регіональна філія "Придніпровська залізниця"

18:07 21.11.2025
В одеському ТЦК та СП розповіли подробиці вибуху та загибелі людини

В одеському ТЦК та СП розповіли подробиці вибуху та загибелі людини

15:49 21.11.2025
В Одесі в одному з РТЦК та СП стався вибух, загинула людина - поліція

В Одесі в одному з РТЦК та СП стався вибух, загинула людина - поліція

15:23 21.11.2025
Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

ВАЖЛИВЕ

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

Сили ППО за листопад знищили більше 9 тис. повітряних цілей

Качка: Важливо, щоб Україна та ЄК де-факто продовжували рух у межах переговорних Кластерів, навіть якщо вони не відкриті формально

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

Голови делегацій США та України назвали продуктивними раунд переговорів у Маямі, але "попереду ще багато роботи"

ОСТАННЄ

В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

Завершено досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ Захарченка, обвинуваченого в держзраді - ДБР

В Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинули 4 людини, 40 поранені – ОВА

Окупанти захопили понад 36 кв км за добу на трьох напрямках, найбільше під Гуляйполем - DeepState

САП вимагає визнати необґрунтованими активи нардепа Литвиненка на понад 8 млн грн

У Києві на маршрути вийшли 2 нових трамваї та 20 нових автобусів – мер

Шмигаль: Важливим джерелом фінансування оборони має стати механізм, що базуватиметься на заморожених активах РФ

Путін може вплинути на позиції Віткоффа та Кушніра під час переговорів у Москві – ЗМІ

У Дніпрі вже 27 постраждалих – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА