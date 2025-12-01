В Новосибірській та Брянський областях РФ сталися вибухи на залізниці - джерела

На критично важливих обʼєктах російської залізниці 20 та 28 листопада сталися вибухи, внаслідок яких знищено склади з ПММ та пошкоджено залізничне полотно, що в свою чергу унеможливило рух вантажних потягів зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії РФ.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській розвідці, вдень 20 листопада в н.п. Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці.

За інформацією співрозмовників у ГУР, внаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних складів та порушення логістичних маршрутів противника.

Ще один вибух пролунав 28 листопада в м. Унеча Брянськоі області. Там внаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" "Московської залізниці"(Брянськ відділення) по лінії маршруту Брянськ-Гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусії) було уражено залізничний склад перевезення ПММ. Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

"Попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали", - зазначив співрозмовник у розвідці.