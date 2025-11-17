Інтерфакс-Україна
Культура
18:30 17.11.2025

Українські циркові артисти здобули дев’ять нагород на міжнародних фестивалях в Італії

1 хв читати
Українські циркові артисти здобули дев’ять нагород на міжнародних фестивалях в Італії
Фото: https://mcsc.gov.ua

Українські циркові артисти завоювали дев’ять нагород на двох престижних міжнародних фестивалях у Латіні (Італія): 26-му Міжнародному цирковому фестивалі Італії та 4-му Італійському фестивалі циркових талантів, повідомляє Міністерство культури України.

Згідно з повідомленням Мінкультури, участь у фестивалях взяли понад 100 артистів із 18 країн світу, які представили 24 яскраві номери.

"Українська команда вкотре підтвердила високий рівень національної циркової школи, виборовши п’ять із дев’яти можливих нагород на 26-му Міжнародному цирковому фестивалі Італії: Золото — Катерина Корнєва (повітряний пілон); Срібло — дует Artur & Esmira; Бронза — Данил Лисенко, Duo Polishchuk та Three G’s", - розповіли у відомстві.

Крім того, на 4-му Італійському фестивалі циркових талантів (6–10 листопада 2025 року, м. Латіна) українські артисти також вибороли три призові місця: "золото" — Вікторія Войтко; "срібло" — Вероніка Непомняща; "бронза" — дует Elmaks.

Крім того, українські учасники отримали спеціальні нагороди фестивалю: Wintergarden 500 € — Вікторія Войтко; Marcelo Marcetti Prize — Вероніка Непомняща.

"Важливо, що Festival Internazionale del Circo d’Italia принципово не приймає представників росії, демонструючи чітку позицію міжнародного циркового товариства — підтримку України, солідарність і розуміння того, хто є справжніми носіями миру та мистецтва", - додали в Мінкультури.

Теги: #мінкультури #цирк #італія #артисти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 17.11.2025
Мінкультури та Держмистецтв оголошують конкурс на премію у сфері фотомистецтва ім. Анацького

Мінкультури та Держмистецтв оголошують конкурс на премію у сфері фотомистецтва ім. Анацького

20:16 14.11.2025
Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

Віцепремʼєр Італії закликав не давати Україні грошей на тлі корупційного скандалу в енергетиці

16:17 14.11.2025
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

14:54 12.11.2025
Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

Мінкультури спільно з Google проведуть навчання для держслужбовців щодо використання ШІ

14:03 12.11.2025
Культурна менеджерка Лаюк претендує на посаду заступника міністра культури

Культурна менеджерка Лаюк претендує на посаду заступника міністра культури

21:54 11.11.2025
Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

Український військовий Кузнецов, арештований в Італії, припинив голодування, заявив Лубінець

11:56 10.11.2025
Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

Інформація про затягування проведення засідання українсько-польської робочої групи з історичних питань не відповідає дійсності - Мінкультури

19:53 08.11.2025
Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

20:35 06.11.2025
МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

МЗС надає консульську підтримку затриманому в Італії українцю Кузнєцову, вимагає його повернення в Україну

15:50 05.11.2025
Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

ОСТАННЄ

Культуру бувальщин про конотопську відьму і таврійський розпис додано до Нацпереліку нематеріальної культспадщини

Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

Голос Стуса крізь десятиліття: виставка у Мистецькому арсеналі

Держмистецтв оприлюднило список претендентів на премію Катерини Білокур

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА