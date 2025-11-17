Українські циркові артисти здобули дев’ять нагород на міжнародних фестивалях в Італії

Фото: https://mcsc.gov.ua

Українські циркові артисти завоювали дев’ять нагород на двох престижних міжнародних фестивалях у Латіні (Італія): 26-му Міжнародному цирковому фестивалі Італії та 4-му Італійському фестивалі циркових талантів, повідомляє Міністерство культури України.

Згідно з повідомленням Мінкультури, участь у фестивалях взяли понад 100 артистів із 18 країн світу, які представили 24 яскраві номери.

"Українська команда вкотре підтвердила високий рівень національної циркової школи, виборовши п’ять із дев’яти можливих нагород на 26-му Міжнародному цирковому фестивалі Італії: Золото — Катерина Корнєва (повітряний пілон); Срібло — дует Artur & Esmira; Бронза — Данил Лисенко, Duo Polishchuk та Three G’s", - розповіли у відомстві.

Крім того, на 4-му Італійському фестивалі циркових талантів (6–10 листопада 2025 року, м. Латіна) українські артисти також вибороли три призові місця: "золото" — Вікторія Войтко; "срібло" — Вероніка Непомняща; "бронза" — дует Elmaks.

Крім того, українські учасники отримали спеціальні нагороди фестивалю: Wintergarden 500 € — Вікторія Войтко; Marcelo Marcetti Prize — Вероніка Непомняща.

"Важливо, що Festival Internazionale del Circo d’Italia принципово не приймає представників росії, демонструючи чітку позицію міжнародного циркового товариства — підтримку України, солідарність і розуміння того, хто є справжніми носіями миру та мистецтва", - додали в Мінкультури.