13:52 12.01.2026

Український фільм "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонг-листу BAFTA-2026

Фото: Скріншот із фільму

Документальна стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшла до довгого списку номінантів на Премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) 2026 у категорії "Найкращий документальний фільм". Про це повідомляється на сайті премії.

За потрапляння до лонг-листу змагалися 61 стрічка, і "2000 метрів до Андріївки" стала однією з десяти, які отримали шанс пройти до шорт-листу. Остаточний перелік номінантів буде оголошено 27 січня 2026 року, а переможців нагородять під час 79-ї церемонії BAFTA Film Awards 22 лютого 2026 року. 

Фільм розкриває наслідки російсько-української війни через особисті історії українських військових і їхній досвід на передовій. "2000 метрів до Андріївки" також обрано для представлення України на 98-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". 

Ця стрічка — одна з провідних українських документальних робіт, що здобули міжнародне визнання після попередніх успіхів Чернова: його картина "20 днів у Маріуполі" вже раніше отримала "Оскар" за найкращий документальний фільм. 

