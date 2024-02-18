"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA, повідомляє Суспільне Культура в неділю ввечері.

На церемонії нагородження лауреатів на сцену за нагородою піднявся Мстислав Чернов, а також продюсерка Василина Степаненко. Крім того, на сцені були кінопродюсери Мішель Мізнер і Рені Аронсон-Рат.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василина Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя - за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч грн тільки за перший вікенд прокату.

Як повідомлялося, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" номіновано на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.