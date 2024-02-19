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00:23 19.02.2024

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "Оппенгеймер"

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Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "Оппенгеймер"

Фільм "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана, що розповідає історію творця американської атомної бомби, став володарем головної нагороди премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA, повідомляє офіційний сайт премії.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася в неділю ввечері в Лондоні. Крістофер Нолан також став володарем нагороди як найкращий режисер.

"Оппенгеймер" зібрав нагороди за найкращий фільм, найкращу режисерську роботу, найкращу головну чоловічу роль (Кілліан Мерфі) і найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні-молодший), загалом 7 із 13 номінацій. Фільм "Бідолашні створіння", чорна комедія Йоргоса Лантімоса, отримав нагороди за найкращу жіночу роль (Емма Стоун), а також низку нагород за костюми, грим і зачіски, загалом 5 з 11 номінацій.

Водночас фільм "Зона інтересу" (спільного виробництва Великої Британії та Польщі) про німецького наглядача в концтаборі Аушвіц здобув 3 перемоги з 9 номінацій - як найкращий британський фільм, найкращий фільм іноземною мовою та за найкращий звук.

Нагороду за найкращий адаптований сценарій отримав фільм "Американське чтиво", а за найкращий оригінальний сценарій - "Анатомія падіння".

У номінації найкращий анімаційний фільм переміг "Хлопчик і чапля" (Хаяо Міядзакі), найкраща британська коротка анімація - "День краба", і найкращий британський короткометражний фільм - "Медуза і лобстер".

Як повідомлялося раніше, у номінації найкращий документальний фільм премію BAFTA здобула українська стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, що розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році.

Теги: #великобританія #bafta #2024

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