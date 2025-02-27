Стармер планує зібрати європейських лідерів у Лондоні для обговорення плану Трампа

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер у неділю прийматиме лідерів Італії, Німеччини, Польщі та інших союзників, ймовірно, включно з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення мирної ініціативи Дональда Трампа щодо України, передає Reuters.

Видання зазначає, що президент США змусив Європу переглянути підхід до безпеки, несподівано заявивши, що європейські країни повинні збільшити оборонні витрати та самостійно відповідати за власну безпеку.

Зазначається, що зустріч у Лондоні відбудеться незабаром після того, як Стармер повернеться з переговорів із Трампом у Вашингтоні, які заплановані на четвер, 27 лютого. Британський прем’єр сподівається, що його зобов’язання щодо збільшення оборонного бюджету допоможе зберегти міцні відносини між двома союзниками.

Раніше цього тижня президент Франції Еммануель Макрон зустрічався з Трампом у межах європейських зусиль переконати його не поспішати із мирною угодою з Володимиром Путіним, залишити простір для участі Європи та України, а також обговорити військові гарантії для Києва.

"Я визнаю, що європейські союзники, включаючи Великобританію, повинні зробити більше, а це означає спроможність, координацію та витрати", - сказав Стармер журналістам по дорозі до Вашингтона.

Він також додав, що координація є надзвичайно важливою. І він дуже вражений тим, які уроки ЄС і Британія мають винести з України про те, як союзникам краще координувати дії щодо підтримки її обороноздатності.

Стармер підтвердив у вівторок, що на вихідних у Лондоні відбудеться зустріч, на якій обговорять подальші спільні дії союзників у відповідь на ситуацію, що склалася. Однак його речник у середу заявив, що ще зарано говорити, хто саме братиме участь у саміті.

Європейські лідери, включаючи Стармера, раніше цього місяця провели екстрену зустріч у Парижі, де обговорили збільшення витрат на оборону. Проте вони розійшлися в думках щодо можливості розміщення миротворчих сил в Україні.

Тим часом, Зеленський заявив, що візьме участь у лондонській зустрічі, якщо також відбудеться його візит до Вашингтона на переговори з Трампом у п’ятницю.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що планує приєднатися до зустрічі в Лондоні. Очікується, що до нього також долучаться генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та канцлер Німеччини Олаф Шольц. За повідомленнями нідерландських ЗМІ, участь у саміті візьме і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Між тим, Трамп уже розпочав переговори з Росією щодо угоди про припинення війни і різко критикував Зеленського. У відповідь європейські лідери активізували дипломатичні зусилля, демонструючи єдину позицію на підтримку Києва.

Тим не менш, попередні європейські плани щодо гарантій безпеки для збереження будь-якого миру в Україні залежать від того, що США готові надати ще невизначений захист, щоб стримати РФ від повторного нападу.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/uk-plans-ukraine-talks-trump-debrief-with-european-leaders-sunday-2025-02-26/