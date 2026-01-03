Інтерфакс-Україна
Події
14:06 03.01.2026

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

1 хв читати
Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих, говорили також про заморожені кошти від продажу "Челсі".

"Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, сторони також обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. "Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - додав Зеленський.

Зеленський і Стармер обговорили "необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі". Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів".

"Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру", - наголосив президент України.

Раніше Зеленський повідомляв, що зустріч на рівні лідерів запланована у Франції 6 січня.

Теги: #стармер #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:31 03.01.2026
Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

21:55 02.01.2026
Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

13:46 02.01.2026
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

13:43 02.01.2026
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

13:37 31.12.2025
Зеленський: у 2025р сума внесків у PURL становила $4,3 млрд

Зеленський: у 2025р сума внесків у PURL становила $4,3 млрд

18:38 30.12.2025
Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

18:28 30.12.2025
Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

18:24 30.12.2025
Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

18:09 30.12.2025
Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

18:00 30.12.2025
Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

ВАЖЛИВЕ

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Начальник Генштабу: Україна і США погодили "військовий документ" з чотирьох розділів

У Києві розпочалося засідання радників з нацбезпеки Коаліції охочих

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

ОСТАННЄ

Режим Мадуро порушив право народу на вільне життя, без диктатури – глава МЗС України

Генпрокурор США заявила про пред'явлення звинувачень в організації наркотрафіку і тероризмі Мадуро та його дружині

Шмигаля пропонуватимуть призначити на посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики – Зеленський

Зміна очільника ГУР не порушить стабільності роботи відомства - секретар комітету Ради з нацбезпеки

Наземні роботизовані комплекси та підземні стабілізаційні пункти стануть основою системи евакуації поранених в умовах 20-кілометрових кіл-зон - Сирський

Начальник Генштабу: Україна і США погодили "військовий документ" з чотирьох розділів

Радники з нацбезпеки поінформують лідерів щодо останніх опрацювань у документах перед засіданням Коаліції охочих - Кислиця

Кислиця: Зібрали у Києві 18 учасників з іноземного боку, "пройшлися" по ключових документах на першій сесії

Ворог вдень вдарив ракетою по Золотоніщині, травмовано 5 людей – влада

Мадуро судитимуть у США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА