Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих, говорили також про заморожені кошти від продажу "Челсі".

"Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, сторони також обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. "Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - додав Зеленський.

Зеленський і Стармер обговорили "необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу "Челсі". Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів".

"Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру", - наголосив президент України.

Раніше Зеленський повідомляв, що зустріч на рівні лідерів запланована у Франції 6 січня.