Великобританія "готова витратити понад GBP 100 млн" на можливе розгортання британських військ в Україні – міністр оборони

Великобританія готова витратити "значно більше" 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розгортання британських військ в Україні, якщо Дональд Трамп укладе мирну угоду з Росією, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час лекції у лондонському Mansion House, повідомляє Sky News.

Гілі під час лекції розповів про зусилля Великобританії та Франції з формування "Коаліції охочих" з понад 30 країн для створення того, що він назвав "Багатонаціональними силами України", протягом останніх шести місяців.

План міністра оборони передбачає підготовку військового персоналу до вступу в багатонаціональні сили, які будуть відправлені для забезпечення безпеки кордонів України, якщо президент США доможеться перемир'я між Москвою і Києвом.

Він зазначив, що британські війська можуть бути готові до розгортання, як тільки це станеться, і додав, що це може включати і наземні війська.

Ця сила допоможе забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну.

Гілі заявив про підтримку Великобританією України, включаючи рекордну допомогу в розмірі GBP 4,5 млрд стерлінгів цього року, та перейняття від США співголовування в ширшій групі країн, які надсилають зброю та гроші до Києва.