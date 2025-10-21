Інтерфакс-Україна
Події
09:39 21.10.2025

Великобританія "готова витратити понад GBP 100 млн" на можливе розгортання британських військ в Україні – міністр оборони

1 хв читати
Великобританія "готова витратити понад GBP 100 млн" на можливе розгортання британських військ в Україні – міністр оборони
Фото: https://news.sky.com

Великобританія готова витратити "значно більше" 100 млн фунтів стерлінгів на можливе розгортання британських військ в Україні, якщо Дональд Трамп укладе мирну угоду з Росією, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час лекції у лондонському Mansion House, повідомляє Sky News.

Гілі під час лекції розповів про зусилля Великобританії та Франції з формування "Коаліції охочих" з понад 30 країн для створення того, що він назвав "Багатонаціональними силами України", протягом останніх шести місяців.

План міністра оборони передбачає підготовку військового персоналу до вступу в багатонаціональні сили, які будуть відправлені для забезпечення безпеки кордонів України, якщо президент США доможеться перемир'я між Москвою і Києвом.

Він зазначив, що британські війська можуть бути готові до розгортання, як тільки це станеться, і додав, що це може включати і наземні війська.

Ця сила допоможе забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну.

Гілі заявив про підтримку Великобританією України, включаючи рекордну допомогу в розмірі GBP 4,5 млрд стерлінгів цього року, та перейняття від США співголовування в ширшій групі країн, які надсилають зброю та гроші до Києва.

Теги: #великобританія #армія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 07.10.2025
Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

18:57 02.10.2025
Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

19:40 30.09.2025
Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

11:51 30.09.2025
Перша партія протирозвідувальних комплексів "Ай-Петрі" з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Перша партія протирозвідувальних комплексів "Ай-Петрі" з держзамовлення надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

20:55 26.09.2025
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

21:03 12.09.2025
У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

У рамках програми "18-24" вперше військові контракти підписали жінки

19:51 10.09.2025
Національна мережа АЗК Parallel приєдналася до програми підтримки військових Армія+

Національна мережа АЗК Parallel приєдналася до програми підтримки військових Армія+

16:33 03.09.2025
Прем’єрка Данії вважає найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки сильну українську армію

Прем’єрка Данії вважає найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки сильну українську армію

21:32 28.08.2025
Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

19:36 27.08.2025
Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА