Порошенко відправив на фронт ще шість прально-душових комплексів

Лідер "Єіропейської солідарності", народний депутат України Петро Порошенко відправляє на фронт шість нових прально-душових комплексів. А загалом у рамках спільного проєкту Фонду Порошенка і волонтерів ГО «Справа громад» військові вже отримали три сотні мобільних лазень. На фронті, де про нормальний побут часто тільки мріють, ці вагончики вкрай необхідні. Особливо зараз, взимку, коли і тил регулярно сидить без світла та гарячої води, каже Порошенко.

«Країна щоранку оговтується від щоденних обстрілів і від рівня корупції у владі. Країна шокована Міндічгейтом, шокована недостатньою реакцією влади на розслідування НАБУ. Українці мають право ставити питання, які їх турбують, і вимагати відповіді. Зокрема: хто вкрав гроші у Збройних Сил», – написав Порошенко в соцмережах. На його думку, фігурантів корупційних схем недостатньо просто позбавити посад — винні повинні нести відповідальність.

«Влада спалює гроші на купівлю голосів на виборах, у той час як держава має фінансувати армію. На відміну від них, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» продовжують опікуватись воїнами — підготували шість нових прально-душових комплексів для Сил Оборони. На цей проєкт уже витрачено понад 220 мільйонів гривень. Одна з цих лазень відкриває четверту сотню комплексів — а це означає, що близько 200 000 воїнів мають змогу ними користуватися», – зазначає пʼятий президент.

«Ця програма — про людське ставлення до військовослужбовців. Після пекельних боїв чи служби в холодних окопах мати можливість прийняти душ або попрати речі — це те, що піднімає настрій і мотивацію. Вже завтра нові комплекси поїдуть до Сил спеціальних операцій, інженерів та десантників. А ми продовжимо працювати над підсиленням армії», – пише Порошенко.

«Чекаємо відповідей від влади. Час перезавантаження. Поверніть конституційні повноваження парламенту. І створіть, нарешті, уряд національної єдності», – закликав Петро Порошенко.

Фонд Порошенка спільно з волонтерами від початку повномасштабного вторгнення виготовляє і передає на фронт прально-душові комплекси, аби забезпечити комфортні умови для військових, які виходять на короткий відпочинок з передової. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також дві пральні та дві сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий «вагончик» можна підвезти у зручне для військових місце.