20:48 01.12.2025

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Безповоротні та санітарні втрати російської армії у війні проти України в особовому складі у листопаді склали 31 тис 190 окупантів, з початку 2025 року - понад 383 тис солдатів, що умовно дорівнює чисельності 32 дивізій, повідомило Міністерство оборони України.

"За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у листопаді наші воїни "відмінусували" 31 190 окупантів. З початку 2025 року армія рф втратила понад 383 000 солдатів. Умовно це дорівнює чисельності 32 дивізій — тобто близько трьох дивізій щомісяця", - повідомляється на сайті Міноборони у понеділок.

Повідомляється, що також ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Протягом листопада українські воїни уразили і знищили: 617 артилерійських систем, понад 70 танків, 157 бойових броньованих машин, понад 2 400 одиниць автотранспорту.

 

Теги: #армія #втрати_ворога #рф

