Чарльз III прийняв Зеленського перед зустріччю з прем'єр-міністром – ЗМІ

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Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського під час обіду у Віндзорському замку, повідомляє Sky News.

"Володимир Зеленський прибув на обід до Віндзорського замку з королем, перед переговорами з прем'єр-міністром, які відбудуться пізніше сьогодні. Український президент прибув на зустріч, яка не була оголошена заздалегідь", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Як повідомлялось, попередня зустріч Чарльза та Зеленського відбулася у березні.

Повідомлення проілюстроване спільним фото Зеленського та Чарльза III всередині палацу.