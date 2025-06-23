Інтерфакс-Україна
Події
17:41 23.06.2025

Чарльз III прийняв Зеленського перед зустріччю з прем'єр-міністром – ЗМІ

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Чарльз III прийняв Зеленського перед зустріччю з прем'єр-міністром – ЗМІ
Фото: https://news.sky.com/

Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського під час обіду у Віндзорському замку, повідомляє Sky News.

"Володимир Зеленський прибув на обід до Віндзорського замку з королем, перед переговорами з прем'єр-міністром, які відбудуться пізніше сьогодні. Український президент прибув на зустріч, яка не була оголошена заздалегідь", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Як повідомлялось, попередня зустріч Чарльза та Зеленського відбулася у березні.

Повідомлення проілюстроване спільним фото Зеленського та Чарльза III всередині палацу.

Теги: #великобританія #чарльз #зеленський

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