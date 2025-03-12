Події

18:23 12.03.2025

Міністри оборони Франції та Великої Британії обговорили підтримку ЗСУ для забезпечення довгострокової оборони країни

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Міністри оборони Франції Себастьєн Лекорню та Великої Британії Джон Хейлі в кулуарах Паризького форуму з питань оборони та стратегії обговорили гарантії безпеки для України, зокрема, продовження підтримки українських Збройних сил.

“Завдяки лідерству наших двох глав держав та урядів Франція та Сполучене Королівство залишатимуться відданими справі забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні. Зустріч з моїм британським колегою Джоном Хейлі вчора ввечері на полях Паризького форуму з оборони та стратегії. Після вчорашньої зустрічі начальників штабів збройних сил країн-добровольців у Парижі обговорення гарантій безпеки для України в присутності наших відповідних начальників штабів генерала Тьєррі Буркхарда та адмірала Тоні Радакіна. Першим із них буде продовження підтримки Збройних Сил України для забезпечення їх довгострокової оборони країни”, - написав він у соцмережі Х у середу.

Теги: #великобританія #франція #лекорню

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