Велика Британія готує нову угоду з ЄС, спрямовану на економічне зростання — Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що цього тижня уряд укладе нову угоду з Європейським Союзом, яка буде в національних інтересах і сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць та посиленню контролю за кордонами, зазначено в повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

"Це буде добре для робочих місць, добре для рахунків і добре для наших кордонів", — зазначив прем’єр.

Він нагадав, що за останні два тижні уряд підписав торговельні угоди з Індією та США, які, за його словами, вже забезпечили зростання економіки та зарплат.

Стармер наголосив, що нове партнерство з ЄС зменшить бюрократію для експортерів, витрати для споживачів і покращить безпеку.

"Це те, за що британський народ проголосував минулого року, і це те, що зробить мій уряд", — підсумував він.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/uk-eu-summit