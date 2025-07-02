Велика Британія та Німеччина готуються підписати договір про взаємну оборону - ЗМІ

Велика Британія та Німеччина готуються підписати широкомасштабний договір, який передбачає взаємну допомогу у разі загрози будь-якій із країн, повідомляє Politico, опираючись на джерела, знайомі з процесом.

"Прем’єр-міністр Кір Стармер та колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого літа заклали основу пакту у спільній декларації, пообіцявши тіснішу співпрацю в питаннях безпеки, миру та економічного розвитку. Очікується, що договір буде підписаний 17 липня до початку літніх парламентських канікул", - зазначено в повідомленні.

Документ, що майже готовий, містить ключовий розділ про оборону, який спирається на Угоду Trinity House, що визнає загрозу одній країні як загрозу для іншої. Це надасть Німеччині гарантії взаємної підтримки з боку двох європейських ядерних держав, що відповідає прагненню канцлера Фрідріха Мерца посилити континентальний стримуючий фактор окремо від США.

Окрім оборонних положень, угода охоплюватиме боротьбу з нелегальною міграцією, розвиток транспорту, досліджень та інновацій, а також транскордонні обміни.

"Договір між Стармером і Мерцом є плодом 18 раундів переговорів, три з яких відбулися віч-на-віч у Берліні та два в Лондоні", - пише видання.