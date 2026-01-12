Інтерфакс-Україна
11:50 12.01.2026

Названа дата виходу сиквела фільму «Ґодзілла мінус один»

Постер до фільму "Ґодзілла:мінус один"
Постер до фільму "Ґодзілла:мінус один" | Фото: Вікіпедія

Сиквел японського блокбастера «Ґодзілла мінус один», що здобув широку увагу критиків і глядачів, офіційно отримав дату виходу в прокат. Фільм під робочою назвою Godzilla Minus Zero запланований до прем’єри в кінці листопада 2026 року, про це повідомляє Variety.

За даними Variety, компанії Toho та GKIDS підтвердили, що стрічка вийде в японський кінопрокат 3 листопада 2026 року — саме в «День Ґодзілли», що збігається з датою релізу оригінального фільму 1954 року. Через три дні, 6 листопада, прем’єра відбудеться в Північній Америці

Режисером, сценаристом та супервайзером візуальних ефектів картини знову стане Таkaші Ямадзакі, який повертається до франшизи після успіху першої частини. Наразі виробництво триває, однак подробиці сюжету поки не розголошуються. 

 

Теги: #ґодзілла_мінус_один #сиквел

