Названа дата виходу сиквела фільму «Ґодзілла мінус один»

Постер до фільму "Ґодзілла:мінус один" | Фото: Вікіпедія

Сиквел японського блокбастера «Ґодзілла мінус один», що здобув широку увагу критиків і глядачів, офіційно отримав дату виходу в прокат. Фільм під робочою назвою Godzilla Minus Zero запланований до прем’єри в кінці листопада 2026 року, про це повідомляє Variety.

За даними Variety, компанії Toho та GKIDS підтвердили, що стрічка вийде в японський кінопрокат 3 листопада 2026 року — саме в «День Ґодзілли», що збігається з датою релізу оригінального фільму 1954 року. Через три дні, 6 листопада, прем’єра відбудеться в Північній Америці.

Режисером, сценаристом та супервайзером візуальних ефектів картини знову стане Таkaші Ямадзакі, який повертається до франшизи після успіху першої частини. Наразі виробництво триває, однак подробиці сюжету поки не розголошуються.