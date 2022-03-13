Події

23:06 13.03.2022

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

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Фільм "У руках пса" режисерки Джейн Кемпіон став володарем головної нагороди премії Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася у неділю ввечері у Лондоні. Кемпіон також стала володаркою нагороди як найкраща режисерка.

Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Вілл Сміт за фільм "Король Річард" режисера Рейнальдо Гріна. В аналогічній жіночій номінації володаркою нагороди стала Джоанна Скенлан за фільм "Після кохання" Аліма Хана.

"Белфаст" Кеннета Брана став найкращим британським фільмом. Найкращим фільмом не англійською мовою стала робота з Японії "Сядь за кермо моєї машини" Рюсуке Хамагуті.

Нагороду за найкращий адаптований сценарій отримав фільм "CODA: Дитина глухих батьків" Сіан Гедера, а за найкращий оригінальний сценарій - "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона.

Теги: #британія #премія #кіно #bafta
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