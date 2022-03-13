Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "У руках пса"

Фільм "У руках пса" режисерки Джейн Кемпіон став володарем головної нагороди премії Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася у неділю ввечері у Лондоні. Кемпіон також стала володаркою нагороди як найкраща режисерка.

Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Вілл Сміт за фільм "Король Річард" режисера Рейнальдо Гріна. В аналогічній жіночій номінації володаркою нагороди стала Джоанна Скенлан за фільм "Після кохання" Аліма Хана.

"Белфаст" Кеннета Брана став найкращим британським фільмом. Найкращим фільмом не англійською мовою стала робота з Японії "Сядь за кермо моєї машини" Рюсуке Хамагуті.

Нагороду за найкращий адаптований сценарій отримав фільм "CODA: Дитина глухих батьків" Сіан Гедера, а за найкращий оригінальний сценарій - "Лакрична піца" Пола Томаса Андерсона.