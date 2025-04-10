Інтерфакс-Україна

Події

17:48 10.04.2025

Кількість загиблих під час обвалення даху в нічному клубі в Домінікані зросла до 218

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Щонайменше 218 людей загинули через обвалення даху раніше цього тижня в нічному клубі в столиці Домініканської республіки, повідомляє в четвер Associated Press.

Раніше надходили дані про 66 жертв.

Крім того, за останніми даними, ще понад 200 осіб дістали травми, вісім із них перебувають у критичному стані.

Керівник Центру з надзвичайних ситуацій Хуан Мануель Мендес повідомив, що пошуково-рятувальні операції тривають.

Дах нічного клубу Jet Set у Санто-Домінго обвалився в ніч на вівторок за місцевим часом, коли виконавець меренге Руббі Перес виступав на сцені. Співак також загинув.

Причина обвалення поки невідома. За словами представників влади, розслідування розпочнеться, щойно завершаться пошуки тих, хто вижив.

У Домінікані оголошено триденну жалобу.

Теги: #трагедія #обвал #домінікана #загиблі

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