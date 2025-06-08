У подвійному вбивстві українок - матері та доньки в бельгійському Хаасроде зізнався син вбитої

У подвійному вбивстві з підпалом в Хаасроде (Бельгія) українських біженок 46-тирічної матері та шестирічної доньки зізнався її син.

Мова йде про 16-річного хлопця, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на прокуратуру Лювена.

"Син зізнався у пораненні ножем матері та сестри, а потім у підпалі. Про це повідомила прокуратура Лювена", - йдеться у матеріалі. Мотиви вбивства не відомі.

Як повідомлялося раніше, у п’ятницю, 6 червня, приблизно о 9:30 пожежна бригада отримала виклик про пожежу в квартирі в будинку священника на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. Будівля належить місцевій церковній раді, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України. Коли пожежу було взято під контроль, пожежники знайшли тіло 46-річної жінки. Вони також знайшли її 6-річну доньку, яку реанімували, але вона, зрештою, також померла. У обох жертв виявили ножові поранення, а висновки пожежного експерта показали, що пожежа була влаштована навмисно.

На момент пожежі 16-річний син родини був у школі. Спочатку його затримали, а тепер він зізнався у подвійному вбивстві. У понеділок він постане перед судом у справах неповнолітніх.