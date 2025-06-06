Інтерфакс-Україна
Події
23:36 06.06.2025

В бельгійському Хаасроде подвійне вбивство українських мати та доньки, місце злочину підпалили. Розпочато розслідування

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В місті Хаасроде (Бельгія)в будинку знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпаллено. Ведеться розслідування.

Як повідомляє місцевий мовник VRT, лювенський суд розпочав розслідування подвійного вбивства після пожежі, яка сталася ранком п’ятниці в Хаасроде.

"Сьогодні вранці близько 9:30 пожежна служба отримала виклик на пожежу в будинку священика на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. Після прибуття з вікон квартири на першому поверсі йшов сильний дим. Екстрені служби прибули масово. Близько 10:20 пожежу було взято під контроль, але під час обшуку квартири пожежники виявили двох постраждалих: матір (46) та доньку (6). На момент прибуття жінка вже була мертвою. Дівчину реанімували, але зрештою вона також померла. На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства", - йдеться в статті.

Також вказано, що попередні висновки експерта з пожежної експертизи прокурора свідчать про те, що пожежа в будинку була влаштована навмисно. "Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним доглядають", - повідомляється в матеріалі.

З вівторка, після подовжених вихідних, у міській ратуші буде розміщено реєстр співчуття, де кожен зможе залишити повідомлення зі співчуттям. У школі однокласникам повідомили про те, що сталося, і після вихідних з дітьми також буде проведено відповідну бесіду про це в кожному класі.

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Френсіс Ван Бісбрук глибоко вражений трагедією. "Смерть маленької дитини впливає на всю громаду, і, звичайно, також на школу. Я дуже вдячний аварійно-рятувальним службам, які швидко прибули на місце події, а також за зусилля команди Hazensprong та всіх наших співробітників, які брали участь у цих складних обставинах", - цитує мера VRT.

За даними Євростату, у Бельгії  на кінець березня цього року статус тимчасового захисту мали 89,54 тис. біженців з України.

Джерело: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/06/06/zware-brand-haasrode-slachtoffers/

Теги: #розслідування #бельгія #вбивство

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