Інтерфакс-Україна
Події
14:47 07.06.2025

Українські дипломати тримають на особливому контролі справу про загибель матері і дитини у Бельгії

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Українські дипломати тримають на особливому контролі справу про загибель матері і дитини у Бельгії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі в місті Хассроде, Королівство Бельгія, двох громадянок України — матері та доньки, 1979 та 2019 років народження.

Як повідомили журналістам у пресслужбі МЗС, консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури. Тіла двох жертв були виявлені під час гасіння пожежі в одному з будинків.

"Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в місті Хассроде (Бельгія) в будинку знайдено мертвими українок: 46-річну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено.

Попередні висновки експерта з пожежної експертизи прокурора свідчать про те, що пожежа в будинку була влаштована навмисно. "Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним доглядають", - повідомляється в матеріалі місцевого мовника VRT.

Теги: #бельгія #трагедія #мзс_україни #загибель

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