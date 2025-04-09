Інтерфакс-Україна

Події

14:58 09.04.2025

Кількість жертв внаслідок обвалу даху в нічному клубі у Домініканській Республіці сягнула 113 осіб

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Внаслідок обрушення даху під час концерту в нічному клубі Jet Set в Санто-Домінґо, Домініканська Республіка, на якому були присутні політики, спортсмени та інші, обвалився дах, відомо про щонайменше 113 загиблих і близько 160 поранених, повідомляє Reuters у середу.

Хуан Мануель Мендес, голова Центру з надзвичайних ситуацій Домініканської Республіки, заявив раніше у вівторок, що точна кількість людей, які перебували в клубі під час обвалу, залишається незрозумілою.

Можливості аварійних бригад було збільшено, оскільки "було використано більше важкого обладнання для прискорення розбору завалів і продовження пошукових робіт", - йдеться в заяві прессекретаря президента Гомеро Фігероа.

Як повідомляє агентство, катастрофа сталася під час концерту популярного домініканського співака Руббі Переса, тіло якого було знайдено в середу вранці, за повідомленням влади. На заході були присутні політики, спортсмени та інші відомі особистості. Також серед загиблих – губернатор провінції Монте-Крісто Нельсі Круз і колишній пітчер вищої бейсбольної ліги Октавіо Дотель.

Родичі отримують психологічну підтримку. Причина обвалу даху залишається під слідством, повідомили офіційні особи.

Раніше повідомлялось про 98 загиблих та близько 160 поранених.

Теги: #нічний_клуб #трагедія #домінікана

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