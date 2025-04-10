Кількість загиблих під час обвалення даху в нічному клубі в Домінікані сягнула 221 особи, пошукові роботи завершено – ЗМІ

Обвал даху на концерті в популярному нічному клубі Jet Set в столиці Домініканської Республіки забрав життя щонайменше 221 людини, пошуково-рятувальні роботи завершуються, повідомляє в четвер Reuters.

За інформацією агентства, аварійні бригади працювали на місці, розбираючи завали за допомогою важкої техніки рано вранці в четвер, коли Хуан Мануель Мендес, голова Центру з надзвичайних ситуацій (ЦНС) країни, заявив, що це буде останній день рятувальних робіт.

"Це найважче завдання, яке мені доводилося виконувати за 20 років мого керівництва ЦНС", - сказав Мендес.

У вівторок аварійні бригади витягли з будівлі майже 200 людей, що вижили, та рятувальники не очікували знайти в четвер більше людей, що пережили трагедію.

"Рятувальники практично закінчили зачистку нульової позначки. Залишилося оглянути лише невелику територію", - сказав Мендес.

Раніше повідомлялось про 218 загиблих. Під час концерту популярного співака Рубі Переса в нічному клубі Jet Set в Санто-Домінґо, Домініканська Республіка, на якому були присутні політики, спортсмени та інші, обвалився дах, причина обвалення поки невідома. За словами представників влади, розслідування розпочнеться, щойно закінчяться пошуки тих, хто вижив. У Домінікані оголошено триденну жалобу.

Джерело: https://www.reuters.com/world/americas/death-toll-dominican-republic-nightclub-tragedy-tops-200-burials-begin-2025-04-10/