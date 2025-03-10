В Одесі внаслідок ураження струмом загинув підліток

В Одесі від ураження електрострумом контактної мережі залізниці загинув 17-річний підліток, інший отримав важки ушкодження, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"В Одесі загинув підліток 2008 року народження від ураження електрострумом. Трагічний випадок стався вчора ввечері. Двоє хлопців залізли на дах вантажного вагона, де один із них загинув від удару струмом", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, іншого хлопця, 2013 р.н., вдалося врятувати – надзвичайники зняли його з вагона та госпіталізували у вкрай тяжкому стані.

Обставини події встановлюються.