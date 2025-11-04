Інтерфакс-Україна
Політика
13:58 04.11.2025

Кличко: На наступній сесії Київради планується збільшити фінансування Сил безпеки і оборони ще на 1 млрд грн.

1 хв читати
Кличко: На наступній сесії Київради планується збільшити фінансування Сил безпеки і оборони ще на 1 млрд грн.

Громада Києва може збільшити фінансування програми "Захисник Києва" на 1 млрд грн. для Сил безпеки та оборони, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На наступну сесію Київради підготували до розгляду проєкт змін до міської цільової програми "Захисник Києва". Де передбачили збільшення підтримки Сил безпеки та оборони ще на 1 млрд. грн.", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, із цих коштів, зокрема, 900 млн грн підуть на підтримку військових підрозділів. Зокрема військовим частинам, які здійснюють протиповітряну оборону Києва. "А 100 мільйонів (грн – ІФ-У) передбачено для добровольчих формувань територіальної громади міста (ДФТГ), які теж беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці", - уточнив Кличко.

"Сподіваюся, депутати Київради і зберуться на заплановану на 6 листопада сесію, і підтримають ухвалення такої необхідної для наших Захисників допомоги!", - додав Кличко.

За його словами, цього року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їхніх родин уже спрямували 11 млрд грн.

Теги: #захисник_києва #фінансування #програма #кличко

