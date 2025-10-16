Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

Більшість енергокредитів для об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) не перевищує 2 млн грн завдяки грантам Фонду енергоефективності, для мешканців середня вартість обслуговування кредиту не перевищує 1000 грн на місяць, повідомила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва агентству "Інтерфакс-Україна".

"Виплати за кредитом додають до щомісячних платіжок не більше 15-25% від звичних сум. Тобто, громадянам не доведеться надто перейматися "космічними" комунальними рахунками. Наприклад, погашення кредиту на 1 млн грн терміном три роки для будинку на 100 квартир може скласти від 300 грн на місяць з квартири. А виплати за кредитом на 3 млн грн терміном на п’ять років складуть близько 700 грн на місяць", — пояснила вона.

За даними Дмітрієвої, завдяки грантам від Фонду енергоефективності, що компенсують ОСББ до 70% необхідних витрат на енергомодернізаційні роботи, 90% виданих банківських кредитів на залишок вартості робіт становлять від 1 млн до 2 млн грн. Кредити ОСББ надаються для встановлення ІТП, утеплення стін, модернізації систем гарячого водопостачання та системи теплопостачання, заміни дверей, вікон, придбання генераторів тощо.

"Найбільша перевага банківського кредиту полягає у тому, що він дозволяє буквально за кілька днів розпочати необхідні роботи та оперативно розв’язати ключові питання з енергомодернізації будинку", — підкреслила вона.

Крім того, Дмітрієва звернула увагу на те, що після проведення необхідних енергомодернізаційних робіт, наприклад, зі встановлення індивідуального теплового пункту в будинку, економія на щомісячних платежах за тепло в опалювальний сезон може скласти до 20%, а при комплексній енергомодернізації з утепленням стін та дахів — може сягнути 50%.

Посилаючись на дані Фонду енергоефективності, вона зазначила, що лише за дев’ять місяців 2025 року за програмами Фонду було надано грантів на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Зокрема, за програмою "Енергодім" виплачено гранти на суму 536,7 млн грн, а в межах "ГрінДІМ" — 101,3 млн грн.

Загалом у програмі "Енергодім" беруть участь понад 800 ОСББ, з яких 558 уже повністю або частково завершили свої проєкти. Завдяки цьому понад 81 тис. українських сімей мають можливість жити в теплих, безпечних та енергоефективних будинках.

"За останні два роки ми видали 127 кредитів для ОСББ, які беруть участь у програмах "Енергодім" та "ГрінДІМ". Загальна сума таких позик перевищила 175 млн грн. Ми схвалили близько 95% отриманих заявок, і вже понад 25% кредитів погашено повністю. За цей час не було жодного випадку прострочення платежів, що підтверджує надійність і низькі ризики цього напрямку навіть в умовах війни", — підкреслила Дмітрієва.

На 2026 рік у проєкті бюджету передбачено 0,6 млрд грн на фінансування програм Фонду енергоефективност, що створює передумови для подальшого розвитку чинних програм.

Дмітрієва зазначила, що за сприятливих умов у 2026 році банки та Фонд енергоефективності зможуть значно активізувати співпрацю, зокрема, обсяги кредитування саме за програмою "Енергодім" можуть зрости на 15-20%.

Як повідомлялось, банк "Глобус" став першою фінустановою, що розпочала кредитування програм Фонду енергоефективності після початку повномасштабного вторгнення. За два роки співпраці кредити були видані у 20 містах України. З вересня 2025 року, відповідно до оновлених умов кредитування, банк "Глобус" надає позики ОСББ, що є учасниками програм Фонду енергоефективності у розмірі до 3 млн грн терміном до п’ять років та нульовим першим внеском. Ставка за кредитом становить 17% річних упродовж першого року. Також банк співпрацює із 16 міськими та обласними державними адміністраціями по всій території України з метою реалізації спільних програм підтримки ОСББ, від яких ОСББ отримали компенсації по кредитах на суму близько 30 млн грн.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року, регіональна мережа налічує 32 відділення. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 травня 2024 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 26 місце (9,4 млрд грн) серед 60 банків, що діяли в країні.