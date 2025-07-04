Інтерфакс-Україна
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13:00 04.07.2025

До програми «Теплий дім» від Львівської міської ради долучився державний банк

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До програми «Теплий дім» від Львівської міської ради долучився державний банк

Державний Sense Bank та Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради уклали генеральний договір про співробітництво. Про це повідомили фінансисти на своєму офіційному сайті. Відповідно до новини, документ покликаний допомогти місцевим ЖБК та ОСББ отримати часткову компенсацію за кредитними угодами, що укладені задля енергоощадження, реконструкції, а також модернізації багатоквартирних будинків у Львові в межах міської програми «Теплий дім».

Як зазначається у повідомленні, львівські ЖБК та ОСББ, які укладуть кредитну угоду з Sense Bank на реалізацію проєктів, що передбачені міською програмою, зможуть отримати часткову компенсацію за кредитом у розмірі до 30% суми (тіла) кредиту. Максимальний розмір зазначеної компенсації становить 1 млн грн за одним кредитним договором.

Крім того, банкіри зазначають, що компенсації за програмою «Теплий дім» поєднуються з іншими програмами, зокрема: «ЕНЕРГОДІМ» від Фонду енергоефективності та державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Член правління Sense Bank Андрій Соколов назвав підписання генерального договору між Банком та департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради важливим кроком до поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

«Для Sense Bank підтримка програм та ініціатив, що спрямовані на розвиток енергоефективних проєктів – це принципова та послідовна політика, яку ми впроваджуємо вже доволі тривалий час. З підписанням цього договору ми відкриваємо нові можливості для львів’ян, які прагнуть зробити свої домівки теплішими, підвищити комфорт, покращити умови проживання та зменшити енергоспоживання», підкреслив пан Соколов.

«Ми раді повідомити, що до Програми «Теплий дім» долучився ще один партнер – Sense Bank. Це розширює можливості для ОСББ та ЖБК у Львові, які прагнуть підвищити енергоефективність своїх будинків. Залучення нових фінансових установ свідчить про довіру до Програми та її ефективність. Чим більше банків – тим більше шансів для мешканців отримати вигідні кредити та реалізувати важливі проєкти з модернізації житла», зазначив начальник відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.

Нагадаємо, що минулого року державний Sense Bank проводив всеукраїнську освітню програму «Джерело Енергії», в рамках якої спільно з Міністерством економіки України, Фондом енергоефективності та Фондом Розвитку Підприємництва розповідав про наявні пільгові програми кредитування для бізнесу, територіальних громад та ЖБК і ОСББ.

 

Теги: #теплий_дім #sense_bank #енергодім #андрій_соколов

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