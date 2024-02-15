Банк "Глобус" уклав сім угод із регіонами про часткову компенсацію кредитів за програмою "Енергодім"

Станом на середину лютого вже укладено сім партнерських угод між банком "Глобус" та органами місцевої влади про часткову компенсацію кредитів для ОСББ за держпрограмою енергомодернізації "Енергодім" від Фонду енергоефективності.

Як повідомила під час виступу на виставці KyivBuild Ukraine 2024 перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва, компенсаторні угоди вже укладено з Львівською та Рівненською обласними держадміністраціями, Львівською, Рівненською, Миколаївською, Сумською та Одеською міськими держадміністраціями.

"Кількість заявок на енергокредити в регіонах, з якими укладено партнерські програми, становить понад 70% від загальної кількості ОСББ, які планують скористатися програмою "Енергодім". Найбільший попит фіксується в західних областях України, зокрема у Львівській та Рівненській областях. У цих регіонах заявки на енергокредити становлять майже 40% від їх загальної кількості", - наголосила Дмітрієва.

Вона уточнила, що Львівська ОДА пропонує компенсацію відсотків за кредитами ОСББ від 3% до 10% річних протягом перших 12-36 місяців; Львівська міськадміністрація - до 30% від суми кредиту, але не більше ніж 1 млн грн. У Рівненській області передбачено компенсацію відсотків за кредитами до 10% річних, у Рівному - компенсацію відсотків за кредитами до 6% річних. У Миколаєві можуть компенсувати від 30% до 45% від суми кредиту та відсотки за кредитом до 25% річних; у Сумах відшкодовують відсотки в розмірі повної річної відсоткової ставки; в Одесі - компенсують вартість робіт від 500 тис. грн до 2,5 млн грн, залежно від умов запланованих заходів з енергомодернізації.

Дмітрієва додала, що умови кредитування за програмою "Енергодім" передбачають надання беззаставного кредиту на суму до 3 млн грн із нульовим першим внеском терміном до п'яти років під 16% річних, ОСББ можуть отримати відшкодування на необхідні роботи з енергомодернізації будинків у розмірі від 50% до 70% від бюджету проєкту, завдяки кредитуванню та підтримці з місцевих бюджетів витрати ОСББ іще суттєво скоротяться.

"Кредитні умови для ОСББ досить лояльні, але найголовніше - вони дають змогу розпочати роботу буквально наступного дня після схвалення позики. За нашими прогнозами, протягом 2024 року кількість ОСББ, які стануть учасниками пільгової програми з енергомодернізації та скористаються кредитуванням, може становити понад 100 об'єднань співвласників будинків на загальну суму 200 млн грн", - зазначила фахівець.

Банкірка вважає, що у 2024 році важливу роль у реалізації державних кредитних програм відіграватимуть саме органи місцевої влади, які можуть компенсувати частину кредитних витрат не лише за програмою "Енергодім", а також за іншими держпрограмами - підтримки малого та середнього бізнесу "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%", пільгової іпотеки "єОселя".

"Уже є успішні приклади співпраці банків та органів місцевої влади за низкою державних програм, наприклад "5-7-9" та "єОселя". Очікуємо, що у 2024 році більшість державних пільгових кредитних програм не тільки активно розвиватимуться, а й отримають вагому підтримку місцевих органів влади", - підсумувала Олена Дмітрієва.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) та Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 вересня 2023 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 24-те місце (9,07 млрд грн) серед 60 банків, що діяли в країні.