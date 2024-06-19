Економіка

20:42 19.06.2024

Банк "Глобус" долучився до програми "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності

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Банк "Глобус" долучився до програми "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності

Банк "Глобус" долучився до програми "ГрінДІМ" від Фонду енергоефективності, повідомила перша заступниця голови правління фінустанови Олена Дмітрієва агентству "Інтерфакс-Україна".

"У рамках співпраці ми запустили спеціальну програму, яка передбачає фінансування ОСББ і ЖБК на придбання та встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів. Наразі банк готовий надавати кредити строком до 5 років на суму до 5 млн грн", - повідомила Дмітрієва.

За її словами, у межах програми відсотки за кредитами на 20% нижчі за ринковий рівень - 16% річних плюс щомісячна ставка в розмірі 0,2%, а також одноразова комісія за надання кредиту в розмірі 1% від суми позики.

"Варто розуміти, що це беззаставні позики, за якими банк одразу несе витрати на формування резервів у розмірі 20%. Державна компенсація за програмою "5-7-9" на ці кредити не поширюється. Є міста, наприклад, Новояворівськ у Львівській області, які повністю компенсують відсотки за кредитами ОСББ, але така практика поки що не поширена", - зазначила банкір.

За перший місяць роботи кредитної спецпрограми банк розраховує отримати до 20 заявок із Львівської, Волинської, Миколаївської областей, до кінця року ставиться ціль видати понад 100 кредитів.

Згідно з нещодавно ухваленою Стратегією кредитування, банківська система може суттєво допомогти з реалізацією плану з енергетичної децентралізації країни. "Державні банки кредитуватимуть переважно великі підприємства та державні інституції. Водночас комерційні банки зосередяться здебільшого на кредитуванні малого та середнього бізнесу", - повідомила Дмітрієва.

Вона нагадала, що за результатами Ukraine Recovery Conference 2024, яка відбулася в Берліні, укладено близько 110 міжнародних угод на суму понад $16 млрд. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що країна за підсумками таких домовленостей має пакет підтримки української енергетики більш ніж на $800 млн.

"Ринок розраховує, що найближчим часом буде запроваджено нові державні кредитні програми, спрямовані якраз на кредитування стратегічних галузей, включно з енергетикою та придбанням енергоефективного обладнання для бізнесу, ставки за якими можуть бути суттєво знижені. Банк "Глобус" планує брати активну участь у їх реалізації", - резюмувала заступниця голови.

Як повідомлялося, з 7 травня почала діяти програма Фонду енергоефективності "ГрінДІМ", націлена на стимулювання використання альтернативних джерел енергії ОСББ та ЖБК. За умовами програми Фонд надаватиме фінансування учасникам у формі гранту на безоплатній та безповоротній основі. Сума гранту - 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. На встановлення СЕС учасники програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів - 2 млн грн.

Банк "Глобус" зареєстрований у 2007 році. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 травня 2024 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 26 місце (9,4 млрд грн) серед 60 банків, що діяли в країні.

Теги: #банк #глобус

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