Частка іпотечних кредитів поза держпрограмою "єОселя" виросла до 4,5%

Частка іпотечних кредитів поза державною програмою "єОселя" виросла до 4,5% (на 2 відсоткових пункти, в.п.) з початку року, повідомила перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва агентству "Інтерфакс-Україна".

"З початку року частка виданих "комерційних" іпотечних кредитів (поза державною програмою "єОселя") у середньому склала 4,5%. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість таких кредитів зросла на 2 в.п. При цьому понад 60% "комерційної" іпотеки було видано на придбання житла на вторинному ринку і близько 40% — на первинному", - зауважила вона.

За її словами, наразі можна вкотре констатувати, що іпотека в Україні розвивається саме завдяки "єОселі".

"Вочевидь, умови за суто банківськими кредитами не можуть конкурувати з державною іпотекою, адже в середньому ставки за "єОселею" вдвічі нижчі за відсотки, що пропонують банки", - пояснює Дмітрієва.

Водночас вона наголосила на тому, що в умовах війни надважливо зберегти цей банківський сегмент. "До того ж банківські умови більш лояльні до позичальника, а також відсутні обмеження щодо "віку" будинку, в якому громадянин планує придбати житло", — додала банкірка.

На її думку, "двигуном" розвитку іпотеки є співпраця банків і девелоперських компаній, коли, по-перше, банки значно зменшують ризики для клієнта, що вирішив придбати житло на стадії зведення, а по-друге, ставки за спільними іпотечними програмами дають змогу зменшити відсоткове навантаження в середньому на 2-5 в.п.

"Тісна співпраця банків і девелоперів у впровадженні спільних іпотечних програм — це перспектива відновлення будівельної галузі, стимул для створення більш сучасного житла, що враховує реалії війни: енергонезалежність, місткі укриття тощо. А ще спільні іпотечні програми — це додаткова можливість придбати житло без наявності всієї суми його вартості", — підкреслила Дмітрієва.

За словами експертки, за 5 місяців 2025 року основні характеристики виданих іпотечних кредитів за комерційними програмами на первинному ринку житла, зокрема за спільними програмами з девелоперами, майже не змінилися. Здебільшого банківські іпотечні кредити надаються на житло вартістю 2,3–2,8 млн грн, перший внесок за позикою найчастіше не перевищує 30% вартості житла.

Найбільший попит має житло на первинному ринку — 1–2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 кв. м. До 75% іпотечних угод на первинному ринку укладаються терміном на 20 років. Близько 80% "комерційних" іпотечних кредитів на первинному ринку видаються у найбільш безпечних регіонах і містах: Києві та Київській області, Львові, Івано-Франківську, Закарпатській області.

Щодо програми "єОселя", то Дмітрієва констатувала, що за 2,5 роки вона стала найуспішнішою державною іпотечною програмою. Сьогодні вже видано понад 17 тис. кредитів, сумарний обсяг який перевищив 28 млрд грн. Згідно даним Української фінансової житлової компанії ("Укрфінжитло"), за 5 місяців 2025 року за програмою "єОселя" вже видано 2 334 позики на 4,3 млрд грн. Загалом 41% (960 шт.) із цієї кількості кредитів оформлено на житло площею до 50 м². Також 34% нерухомості по "єОселі" — це житло площею від 50 до 73 м².

З початку 2025 року 40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж), 19% — в об’єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку. З початку року 42% позик видано на придбання житла вартістю від 2 млн грн до 3 млн грн, 30% — житло вартістю понад 3 млн грн, 28% — від 1 млн грн до 2 млн грн.

Порівняно з 5 міс.-2024 року частка об’єктів на первинному ринку (перший продаж та об’єкти на стадії зведення) зросла вдвічі - до 60% загального обсягу іпотечних кредитів.

Банк "Глобус" зареєстровано 2007 року, регіональна мережа налічує 32 відділення. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена Сильнягіна (100%), Дмитро Полковський (16,198866%), Євген Варягін (9,899307%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій Пінчук (9,899307%) і Тарас Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.

Згідно з даними Нацбанку України на 1 травня 2024 року, за розміром загальних активів "Глобус" посідав 26 місце (9,4 млрд грн) серед 60 банків, що діяли в країні.